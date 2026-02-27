Жительница Кузбасса заявила, что её бабушку избили в больнице и привязали к кровати

По словам девушки, её бабушке стало плохо, и семья вызвала скорую, но медиков пришлось ждать около трёх часов. В приёмном покое родственники провели ещё четыре часа в ожидании анализов, при этом состояние пожилой женщины ухудшалось, а персонал, по словам внучки, вёл себя грубо. После замечания со стороны родственников пациентку положили в палату для больных ОРВИ.