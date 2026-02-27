Жительница Кузбасса заявила, что её бабушку избили в больнице и привязали к кровати

Пострадавшая бабушка. Видео © VK / Елизавета Меджидова.
По словам девушки, её бабушке стало плохо, и семья вызвала скорую, но медиков пришлось ждать около трёх часов. В приёмном покое родственники провели ещё четыре часа в ожидании анализов, при этом состояние пожилой женщины ухудшалось, а персонал, по словам внучки, вёл себя грубо. После замечания со стороны родственников пациентку положили в палату для больных ОРВИ.
«Четыре часа мы просидели в приёмном отделении, якобы ей нужно было сдавать анализы крови, мочи и пройти все возможные обследования. Бабуле становилось хуже, а врачи разговаривали очень грубо. Я сделала замечание. Нас положили в палату с ОРВИ», — пояснила девушка.
Изначально пенсионерке диагностировали ОРВИ, однако позже анализы показали инфаркт. Когда родные пришли навестить бабушку, они обнаружили её привязанной к кровати, с посиневшей кожей. Медработники объяснили это тем, что женщина упала, и назвали её «психически ненормальной». После того как семья устроила скандал и вызвала полицию, врачи изменили диагноз на деменцию.
За всё это время пенсионерке четырежды меняли диагноз, но так и не назначили лечение и не перевели в областную клинику. Родственники обратились за помощью в региональный Минздрав.
