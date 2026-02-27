Суд изъял имущество экс-зампреда Краснодарского краевого суда

— Суд решил обратить в доход Российской Федерации: объект незавершенного строительства и земельный участок, расположенные в городе Краснодаре по улице Новороссийской, объекты недвижимости, акции, денежные средства, принадлежащие ответчикам и находящиеся на банковских счетах, а также транспортные средства на общую сумму более 13 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.