Суд изъял имущество экс-зампреда Краснодарского краевого суда

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
— Суд решил обратить в доход Российской Федерации: объект незавершенного строительства и земельный участок, расположенные в городе Краснодаре по улице Новороссийской, объекты недвижимости, акции, денежные средства, принадлежащие ответчикам и находящиеся на банковских счетах, а также транспортные средства на общую сумму более 13 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.
Также инстанция взыскала в доход государства денежные средства, полученные за отчужденное имущество в размере свыше 28 миллионов рублей и ответчиками коррупционным путем в размере 2,2 миллиона долларов США, передает страница пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».
19 февраля имущество бывшего главы Владикавказа Махарбека Хадарцева на сумму 168,8 миллиона рублей обратили в доход государства. Согласно информации ведомства, бывший чиновник приобрел недвижимость в Московской области, стоимость которойййййййй значительно превышала доходы Хадарцева.