На Ямале двое рабочих погибли при обрушении грунта во время замены труб

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое сотрудников подрядной организации. ЧП произошло во время работ по замене труб теплоснабжения. По данным регионального управления МЧС, инцидент случился в микрорайоне Комсомольский. В котловане глубиной около четырёх метров произошло обрушение замёрзшего грунта.