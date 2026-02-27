Ричмонд
На Ямале двое рабочих погибли при обрушении грунта во время замены труб

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое сотрудников подрядной организации. ЧП произошло во время работ по замене труб теплоснабжения. По данным регионального управления МЧС, инцидент случился в микрорайоне Комсомольский. В котловане глубиной около четырёх метров произошло обрушение замёрзшего грунта.

Источник: Life.ru

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов извлечены тела двух работников подрядной организации. От полученных травм, несовместимых с жизнью, рабочие скончались на месте», — сообщили в ведомстве.

Спасатели извлекли мужчин из-под завалов, однако спасти их не удалось. На месте работают следственно-оперативная группа и представители надзорных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что двое рабочих погибли из-за обрыва троса люльки на стройке в Самаре. Начата проверка соблюдения трудового законодательства и строительных нормативов.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.