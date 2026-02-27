На Ямале двое рабочих погибли при обрушении грунта во время замены труб

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов извлечены тела двух работников подрядной организации. От полученных травм, несовместимых с жизнью, рабочие скончались на месте», — сообщили в ведомстве.
Спасатели извлекли мужчин из-под завалов, однако спасти их не удалось. На месте работают следственно-оперативная группа и представители надзорных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал, что двое рабочих погибли из-за обрыва троса люльки на стройке в Самаре. Начата проверка соблюдения трудового законодательства и строительных нормативов.
