В Прокопьевске жестоко убили учительницу и ее супруга, заведено уголовное дело

В Прокопьевске обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти. Погибшие — 56-летняя женщина и ее 60-летний муж. Отмечается, что убитая женщина работала учительницей, пишет издание «КП-Кемерово» со ссылкой на источник.
Трагедия произошла ночью 26 февраля 2026 года в Прокопьевске на улице Главная. В квартире найдены тела 56-летней женщины с ножевыми ранениями и застреленного 60-летнего супруга, занимавшегося бизнесом.
СК по региону возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство двух и более лиц. Ведется расследование, изучаются все обстоятельства. Предварительно, мотивом преступления могли быть долги супруга учительницы.
Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодоне за сутки раскрыли зверское убийство женщины. 25 января вечером в Краснодоне подозреваемый нанес ножевое ранение своей спутнице в ходе конфликта. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери.