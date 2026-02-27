Ричмонд
В Прокопьевске жестоко убили учительницу и ее супруга, заведено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту жуткого убийства мужа и жены в Прокопьевске.

Источник: Комсомольская правда

В Прокопьевске обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти. Погибшие — 56-летняя женщина и ее 60-летний муж. Отмечается, что убитая женщина работала учительницей, пишет издание «КП-Кемерово» со ссылкой на источник.

Трагедия произошла ночью 26 февраля 2026 года в Прокопьевске на улице Главная. В квартире найдены тела 56-летней женщины с ножевыми ранениями и застреленного 60-летнего супруга, занимавшегося бизнесом.

СК по региону возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство двух и более лиц. Ведется расследование, изучаются все обстоятельства. Предварительно, мотивом преступления могли быть долги супруга учительницы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодоне за сутки раскрыли зверское убийство женщины. 25 января вечером в Краснодоне подозреваемый нанес ножевое ранение своей спутнице в ходе конфликта. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери.