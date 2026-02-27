Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева

Основатель медиахолдинга Readovkа арестован до 25 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве основателя медиахолдинга Readovkа Алексея Костылева. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Костылев арестован до 25 апреля 2026 года.

Напомним, что Алексею Костылеву инкриминируют хищение одного миллиарда рублей, выделенных Министерством обороны, а также в срыве исполнения государственных контрактов. Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше