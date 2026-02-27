Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве основателя медиахолдинга Readovkа Алексея Костылева. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Костылев арестован до 25 апреля 2026 года.
Напомним, что Алексею Костылеву инкриминируют хищение одного миллиарда рублей, выделенных Министерством обороны, а также в срыве исполнения государственных контрактов. Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА.