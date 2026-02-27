Застрелили в гараже, зарезали в постели: детали убийства семьи в Кузбассе

В Прокопьевске Кемеровской области в ночь на 26 февраля убили супружескую пару. Тела 60-летнего мужчины и его 56-летней жены обнаружили в частном доме на улице Главной.
При каких обстоятельствах нашли тела.
По данным регионального управления СК, супругов нашли с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц». Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следователи провели осмотр дома и прилегающей территории, изъяли вещественные доказательства, назначили судебно-медицинские и баллистические экспертизы. Ход расследования поставлен на контроль руководства следственного управления.
Что известно о способе убийства.
В местных СМИ распространяется информация, что мужчину застрелили в гараже, а его супругу обнаружили в доме с ножевыми ранениями. По данным СМИ, женщина находилась в кровати.
Официально в СК эти детали пока не подтверждали.
Кто погибшие.
По информации местных СМИ и пользователей соцсетей, погибшая — Евгения Валерьевна, учительница английского языка школы № 18 Прокопьевска. Педагогический стаж составлял около 30 лет. В этой школе она работала с 2009 года.
В учебном заведении сообщили, что в текущем учебном году она уволилась по состоянию здоровья и вышла на пенсию. Коллеги характеризуют ее как спокойного и доброжелательного педагога, занимавшегося не только преподаванием, но и воспитательной работой.
Муж погибшей занимался предпринимательской деятельностью.
Версии мотива убийства.
В социальных сетях обсуждается версия, что мотивом преступления могли стать финансовые обязательства семьи. По одной из версий, мужчина одалживал крупную сумму денег, и конфликт мог возникнуть на почве долга.
Официально следственные органы эту информацию не комментировали. В СК заявили, что устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к преступлению.
Правоохранительные органы ищут преступников.
Предполагаемые преступники разыскиваются. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия, опрашивают возможных свидетелей, проверяют круг общения погибших и записи с камер видеонаблюдения в районе частного сектора.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Прокопьевске. В городе выражают соболезнования родным и близким погибших и ожидают результатов расследования.