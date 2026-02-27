Специалисты называют причины мора рыб в краснодарском озере

Местные жители рассказывают, что за последнее время состояние водоема резко ухудшилось: запах канализации усилился, вода приобрела неприятный черно-зеленый оттенок, да и само озеро фактически превратилось в заболоченную территорию, куда давно перестали приходить рыболовы. Только за один день местные коммунальщики извлекли из водоема около 30 килограммов мертвых рыб, ставших добычей чаек и бродячих животных.