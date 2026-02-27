Специалисты называют причины мора рыб в краснодарском озере

Водные объекты в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара оказались в центре внимания из-за массовой гибели обитателей подводного мира. Депутат городской Думы Сергей Климов посетил место происшествия, назвав возможными причинами случившегося канализационные отходы, которые сливают в пруд безответственные люди.
Анализы воды, проведенные специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, показали превышение нормы сразу по трем показателям: аммиаку, фосфат-ионам и железу.
Местные жители рассказывают, что за последнее время состояние водоема резко ухудшилось: запах канализации усилился, вода приобрела неприятный черно-зеленый оттенок, да и само озеро фактически превратилось в заболоченную территорию, куда давно перестали приходить рыболовы. Только за один день местные коммунальщики извлекли из водоема около 30 килограммов мертвых рыб, ставших добычей чаек и бродячих животных.
По мнению экспертов Россельхознадзора, именно химическое загрязнение послужило причиной гибели рыб. Наличие указанных примесей нарушает привычный баланс водной среды обитания, вызывая серьезные проблемы у водных организмов.
Сергей Климов акцентирует внимание на халатности отдельных лиц, допускающих сброс отходов жизнедеятельности непосредственно в водоем. Эти несанкционированные выбросы усугубляют положение дел, создавая дополнительную нагрузку на хрупкую водную экосистему.
Экологи также обратили внимание на возможную связь между состоянием местной гидрологии и качеством воды. Биолог-эколог Вениамин Голубитченко объяснил ситуацию изданию «КП-Кубань» следующим образом: повышенный уровень аммония часто свидетельствует о разложении растительности. Однако тот факт, что показатель повысился недавно, вызывает подозрения в наличии посторонних источников тепла, таких как горячие сточные воды или тепловые сбросы, что характерно для территорий с нарушением санитарных норм.
Кроме того, обнаруженное повышенное содержание фосфат-ионов подтверждает версию попадания в водоем бытовой химии, используемой людьми. Порошки, мыло и прочие средства, содержащие поверхностно активные вещества, постепенно накапливаются в почве и проникают в грунтовые воды, попадая впоследствии в водоем.
Железо же могло оказаться следствием старых трубопроводов, постепенно разрушающихся и выделяющих металлические примеси в окружающую среду. Опасность представляет и поведение самих рыб — толстолобиков, которые питаются преимущественно мелким зоопланктоном и водорослями. Когда естественного корма становится недостаточно, они вынуждены питаться грязью со дна, насыщенной токсичными веществами. Такое питание значительно ухудшает здоровье рыб и ведет к преждевременному смертельному исходу.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края получило результаты исследований и готовится принять меры по очистке водоема и предотвращению дальнейших загрязнений. Городские службы продолжают чистить поверхность озера от мусора, стараясь минимизировать последствия экологического бедствия.