Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси сеть популярных кафе недоплачивала налоги и выдавала серую зарплату

Сеть популярных белорусских кафе выдавала серую зарплату и недоплачивала налоги.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Комитете государственного контроля, в Витебской области была выявлена незаконная деятельность собственников одной из популярных сетей кафе.

На протяжении как минимум семи лет собственники ресторанов и кафе использовали схему дробления бизнеса. Механизм был таким: злоумышленники зарегистрировали еще три компании, а затем между этими юридическими лицами распределяли получаемую объектами общепита выручку.

Все это позволяло использовать упрощенную систему налогообложения.

Как установили в Комитете госконтроля, с 2017 года в результате этой схемы сумма неуплаченных налогов превысила 2,1 миллиона рублей.

Также зафиксированы факты выплаты работникам кафе заработной платы в конвертах: таким способом свой доход получали около 100 сотрудников. Сумма выплат, миновавшая бухгалтерский учет, составила около 1,1 миллиона рублей.

В отношении собственников-предпринимателей возбужден ряд уголовных дел, они уже дают признательные показания. На их имущество наложен арест.

Ранее мы писали о том, что в «Белавиа» рассказали, что уже очень скоро белорусы смогут полететь на Мальдивы (и не только туда).