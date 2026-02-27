В Беларуси сеть популярных кафе недоплачивала налоги и выдавала серую зарплату

Как сообщили в Комитете государственного контроля, в Витебской области была выявлена незаконная деятельность собственников одной из популярных сетей кафе.
На протяжении как минимум семи лет собственники ресторанов и кафе использовали схему дробления бизнеса. Механизм был таким: злоумышленники зарегистрировали еще три компании, а затем между этими юридическими лицами распределяли получаемую объектами общепита выручку.
Все это позволяло использовать упрощенную систему налогообложения.
Как установили в Комитете госконтроля, с 2017 года в результате этой схемы сумма неуплаченных налогов превысила 2,1 миллиона рублей.
Также зафиксированы факты выплаты работникам кафе заработной платы в конвертах: таким способом свой доход получали около 100 сотрудников. Сумма выплат, миновавшая бухгалтерский учет, составила около 1,1 миллиона рублей.
В отношении собственников-предпринимателей возбужден ряд уголовных дел, они уже дают признательные показания. На их имущество наложен арест.
