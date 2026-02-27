В море найдено тело рекордсмена Гиннесса Алескера Гасанзаде

Тело жителя Лянкяранского района Алескера Гасанзаде, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, обнаружено в море, сообщает агентство АПА.
По данным СМИ, погибший являлся уроженцем села Ашагы Нюведи. Обстоятельства его смерти устанавливаются, тело передано по назначению. По факту проводится расследование в районной прокуратуре.
Алескер Гасанзаде стал известен после участия в спортивных соревнованиях в Москве. В семилетнем возрасте он установил мировой рекорд, выполнив 3 000 сгибаний туловища из положения лежа на спине за 1 час 44 минуты 25 секунд.
Он стал первым ребенком в мире, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса, и был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета по регистрации рекордов планеты. Также его зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса в качестве почетного члена.
