Похитивший девочку в Смоленске мужчина общался с сожительницей через записки

Житель Смоленска Сергей, который похитил девятилетнюю девочку, в последнее время вел себя странно и общался с сожительницей через записки, которые оставлял под дверью. Об этом пишет RT.
Кроме того, мужчина старался контролировать каждый шаг возлюбленной и даже считал минуты, на которые она отходила в магазин.
— Сергей контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин. Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки, — поделилась дочь сожительницы Сергея в беседе с RT.
Мотивы похитителя до сих пор остаются невыясненными. При этом эксперты считают, что они вряд ли были сексуальными. Существует версия, что мужчина похитил ребенка по чьему-то заказу.
Пропавшую в Смоленске школьницу нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. Позже ее передали родителям. Подозреваемый задержан и пока не раскрывает мотивов. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».