Похитивший девочку в Смоленске мужчина общался с сожительницей через записки

— Сергей контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин. Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки, — поделилась дочь сожительницы Сергея в беседе с RT.