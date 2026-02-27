Ричмонд
Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде от Ростова к аксайскому СНТ

Под Ростовом «Москвич-6» ушел в занос, врезался в дерево, а затем столкнулся с «Дэу Матиз».

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде от Ростова к СНТ «Ростсельмашевец-2», сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла примерно в 8 часов утра 27 февраля в Аксайском районе. Предварительно, 23-летняя девушка за рулем автомобиля «Москвич-6» не выдержала безопасную скорость и из-за этого не справилась с управлением. В итоге машина ушла в занос, врезалась в дерево, а затем ее отбросило на встречный автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 42-летнего водителя.

— В ДТП травмы получили оба водителя, а также 20-летний пассажир «Москвича» и 42-летний пассажир «Дэу Матиз». Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Водителям нужно быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные, а также погодные условия. Несоблюдение безопасной скорости, особенно на загородных трассах, может привести к потере управления.

