Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде от Ростова к аксайскому СНТ

Авария произошла примерно в 8 часов утра 27 февраля в Аксайском районе. Предварительно, 23-летняя девушка за рулем автомобиля «Москвич-6» не выдержала безопасную скорость и из-за этого не справилась с управлением. В итоге машина ушла в занос, врезалась в дерево, а затем ее отбросило на встречный автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 42-летнего водителя.