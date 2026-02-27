СК: Мать оставленного в красноярской квартире ребенка намеренно не кормила его

Мать ребенка, который долго находился в квартире без еды и в антисанитарных условиях, намеренно не кормила его, не следила за его гигиеной, здоровьем и физическим состоянием, что привело к крайнему истощению мальчика. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.