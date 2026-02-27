СК: Мать оставленного в красноярской квартире ребенка намеренно не кормила его

Мать ребенка, который долго находился в квартире без еды и в антисанитарных условиях, намеренно не кормила его, не следила за его гигиеной, здоровьем и физическим состоянием, что привело к крайнему истощению мальчика. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, летом 2025 года женщина вместе со своим сыном переехала из Канска в Красноярск, где стала жить на арендованной квартире.
— Ребенок длительное время находился в квартире один без продуктов питания, в условиях антисанитарии, без электричества. Мать часто и на длительное время покидала квартиру, оставляя ребенка без присмотра, — говорится в сообщении.
Мальчика госпитализировали, а в отношении его матери возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает ТАСС.
Ранее полицейские спасли трехлетнего мальчика, который длительное время находился в квартире в Красноярске без присмотра. Правоохранители обратили внимание на ребенка, стоявшего у окна на первом этаже здания на улице Щорса, после чего решили проверить квартиру и смогли попасть в нее с помощью соседки, у которой были ключи. Ребенка срочно передали сотрудникам социальной организации для оказания необходимой помощи.