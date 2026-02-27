Подозреваемый в похищении Саши из Смоленска ранее оставил своего сына

Напомним, что его отец подозревается в похищении 9-летней школьницы Александры Фоменковой. Девочка 24 февраля вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Позже под окнами мать Саши обнаружила питомца без маленькой хозяйки. Спасатели, волонтеры, правоохранители искали ребенка три дня и обнаружили в квартире сожительницы предполагаемого похитителя — Грищенкова.