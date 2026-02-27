Подозреваемый в похищении Саши из Смоленска ранее оставил своего сына

Сын 42-летнего Сергея Грищенкова, подозреваемого в похищении 9-летней Саши из Смоленска, не хочет знать своего отца. На это есть веская причина.
«Ничего об этом человеке сказать не могу. Потому что я его не видел с трех лет», — рассказал aif.ru уже 20-летрий Игорь Грищенков.
Напомним, что его отец подозревается в похищении 9-летней школьницы Александры Фоменковой. Девочка 24 февраля вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Позже под окнами мать Саши обнаружила питомца без маленькой хозяйки. Спасатели, волонтеры, правоохранители искали ребенка три дня и обнаружили в квартире сожительницы предполагаемого похитителя — Грищенкова.
Врачи не нашло на теле девочки следов насилия, 27 февраля Сашу должны были выписать из больницы. Следователи допрашивают Сергея Грищенкова. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за похищение ребенка.