Сбежавшего из Таганского суда Москвы осужденного задержали

Осужденного Алиева Ш. М., который сбежал от конвоя в Таганском суде Москвы, задержали. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.
— Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться, — приводит информацию от ведомства ТАСС.
Мужчину нашли благодаря камерам видеонаблюдения. После побега Алиев скрывался в одном из хостелов на Кузьминской улице.
Осужденный сбежал от конвоя перед слушанием дела 26 февраля. Сотрудник полиции вместе с Алиевым, закованным в наручники, ждали прибытия адвоката на улице. Когда полицейский отвернулся, осужденный бросился бежать.