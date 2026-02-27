Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавшего из Таганского суда Москвы осужденного задержали

Осужденного Алиева Ш. М., который сбежал от конвоя в Таганском суде Москвы, задержали. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

Осужденного Алиева Ш. М., который сбежал от конвоя в Таганском суде Москвы, задержали. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

— Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться, — приводит информацию от ведомства ТАСС.

Мужчину нашли благодаря камерам видеонаблюдения. После побега Алиев скрывался в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Осужденный сбежал от конвоя перед слушанием дела 26 февраля. Сотрудник полиции вместе с Алиевым, закованным в наручники, ждали прибытия адвоката на улице. Когда полицейский отвернулся, осужденный бросился бежать.