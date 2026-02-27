Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские полицейские поймали сбежавшего из суда заключённого

Правоохранителям удалось задержать осуждённого, который сбежал из-под конвоя в центре Москвы. Выследить его удалось по камерам видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Источник: Life.ru

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться», — указали в пресс-службе.

Напомним, что момент эпичного побега попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин стоят на улице возле здания суда. Внезапно один из них — тот, у которого руки скованы наручниками, — срывается с места и убегает. Вслед за ним сразу же бросается полицейский.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.