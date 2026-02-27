Московские полицейские поймали сбежавшего из суда заключённого

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться», — указали в пресс-службе.
Напомним, что момент эпичного побега попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин стоят на улице возле здания суда. Внезапно один из них — тот, у которого руки скованы наручниками, — срывается с места и убегает. Вслед за ним сразу же бросается полицейский.
