В Милане при сходе трамвая с рельсов погибли два человека

Инцидент произошел около 16:00 на проспекте Витторио Венето. Трамвай № 9, следовавший от площади Республики в сторону площади Обердан, на перекрестке с улицей Лаццаретто неожиданно ушел в поворот и сошел с рельсов, после чего врезался в здание, сбив светофор и повредив витрину ресторана.