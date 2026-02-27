В Милане при сходе трамвая с рельсов погибли два человека

Два человека погибли и не менее 39 пострадали при сходе с рельсов трамвая в центре Милана днем 27 февраля.
Инцидент произошел около 16:00 на проспекте Витторио Венето. Трамвай № 9, следовавший от площади Республики в сторону площади Обердан, на перекрестке с улицей Лаццаретто неожиданно ушел в поворот и сошел с рельсов, после чего врезался в здание, сбив светофор и повредив витрину ресторана.
По данным Corriere della Sera, погибли мужчина 1966 года рождения и бездомный, личность которого устанавливается. Несколько человек оказались зажаты внутри вагона. Пострадавших доставили в больницы, часть из них находится в тяжелом состоянии.
На месте работали пожарные, полиция и 13 бригад скорой помощи. Власти рассматривают версии внезапного ухудшения состояния водителя или неисправности стрелочного перевода. Сообщается, что стрелка была установлена в положение поворота, хотя трамвай должен был двигаться прямо.
Трамвай относился к новой модели Tramlink, которая начала курсировать в Милане несколько недель назад.
