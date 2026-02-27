Ричмонд
Почти 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после ракетной атаки ВСУ

Ситуация с энергоснабжением в Белгороде постепенно стабилизируется, однако последствия ракетных ударов всё еще ощущаются. Если днём без электричества находились порядка 60 тысяч человек, а без отопления — 70 тысяч, то к вечеру статистика существенно улучшилась. Однако 30 тысяч жителей областного центра по-прежнему остаются без энергоснабжения. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Коммунальные службы уже запустили тепло в работу. Котельные переведены на резервные источники питания, что позволило начать подачу теплоносителя в сети. Теперь главная задача ложится на управляющие компании — им предстоит стравить воздух из внутридомовых систем, чтобы горячая вода наконец поступила в радиаторы.

Наибольшие трудности испытывают жители 49 многоквартирных домов, лишённых газовых плит. Именно эти здания попали в приоритетный список для подключения резервных генераторов, переданных региональным правительством. Оборудование уже доставляется из Старого Оскола, и специалисты обещают завершить все работы к утру. Это позволит людям готовить пищу в своих квартирах.

В связи с аварийной ситуацией в городе разворачиваются девять пунктов обогрева. При ухудшении обстановки или затягивании ремонтных работ власти готовы предоставить пострадавшим места в пунктах временного размещения.

Напомним, поздним вечером 26 февраля мирные жители Белгорода и Белгородского округа подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск, предварительно с использованием РСЗО HIMARS. Пострадавших нет, однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

