Почти 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после ракетной атаки ВСУ

Коммунальные службы уже запустили тепло в работу. Котельные переведены на резервные источники питания, что позволило начать подачу теплоносителя в сети. Теперь главная задача ложится на управляющие компании — им предстоит стравить воздух из внутридомовых систем, чтобы горячая вода наконец поступила в радиаторы.
Наибольшие трудности испытывают жители 49 многоквартирных домов, лишённых газовых плит. Именно эти здания попали в приоритетный список для подключения резервных генераторов, переданных региональным правительством. Оборудование уже доставляется из Старого Оскола, и специалисты обещают завершить все работы к утру. Это позволит людям готовить пищу в своих квартирах.
В связи с аварийной ситуацией в городе разворачиваются девять пунктов обогрева. При ухудшении обстановки или затягивании ремонтных работ власти готовы предоставить пострадавшим места в пунктах временного размещения.
Напомним, поздним вечером 26 февраля мирные жители Белгорода и Белгородского округа подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск, предварительно с использованием РСЗО HIMARS. Пострадавших нет, однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
