Почти 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после ракетной атаки ВСУ

Ситуация с энергоснабжением в Белгороде постепенно стабилизируется, однако последствия ракетных ударов всё еще ощущаются. Если днём без электричества находились порядка 60 тысяч человек, а без отопления — 70 тысяч, то к вечеру статистика существенно улучшилась. Однако 30 тысяч жителей областного центра по-прежнему остаются без энергоснабжения. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.