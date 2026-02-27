Ричмонд
В ДНР впервые наказали за публикацию видео с последствиями ударов БПЛА

Первый случай административного наказания за публикацию видео с последствиями ударов БПЛА зафиксирован в ДНР. Об этом сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.

Источник: Life.ru

В ДНР женщину привлекли к ответственности за распространение видео с ударами БПЛА. Обложка © Пресс-служба штаба Обороны ДНР.

Фигуранткой дела стала Виктория Катрич из Мариуполя, которая в ночь на 27 февраля сняла и отправила в местный телеграм-чат видеозапись, запечатлевшую удары украинских беспилотников. Впоследствии этот материал был использован вражеским каналом, который занимается корректировкой огня по территории республики. В связи с этим Катрич назначат штраф до 6 тысяч рублей. Свою ошибку жительница региона поняла и согласна с принятыми мерами.

Напомним, что указ был подписан главой ДНР Денисом Пушилиным 29 января 2026 года. Документ запрещает распространение подобного контента. Исключение составляют аккредитованные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области начали выписывать штрафы местным жителям за публикацию в интернете кадров, на которых запечатлены атаки противника и их последствия. За нарушение установленного запрета предусмотрены административные штрафы, сумма которых может варьироваться от трёх до четырёхсот тысяч рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

