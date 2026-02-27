Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации РЕН ТВ, хлопок произошел в доме на улице Кадырова. На месте работают оперативные службы. Также канал пишет, что дом не был газифицирован. Других подробностей происшествия не приводится.
На опубликованных кадрах видно, что взрыв выбил окна и повредил балкон. Информации о пострадавших нет.
Взрыв газа также произошел днем 27 февраля в подмосковной Икше. В результате хлопка начался пожар. Огонь охватил крышу здания. В самой квартире обрушились межкомнатные перегородки. Спасатели локализовали пожар на площади 560 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. При взрыве газа пострадали три человека, включая одного ребенка в возрасте 10 лет. Их доставили в медучреждения. Прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства при содержании внутридомового газового оборудования.