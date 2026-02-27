Один человек пострадал во время взрыва в жилом доме в Южном Бутове

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия в Москве. Видео © SHOT.
По данным телеграм-канала, сотрудники МЧС буквально 10 минут назад приехали к месту ЧП. По словам местного жителя, из квартиры «вылетели» вещи, из окна висит плита. Причина взрыва на данный момент устанавливается.
Напомним, в жилой многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв. По словам очевидцев, громкий звук был слышен на верхних этажах здания. В нескольких квартирах выбило окна, также повреждён балкон. Жители сообщили о следах горения на фасаде. Обстоятельства происшествия уточняются.
