Один человек пострадал во время взрыва в жилом доме в Южном Бутове

Напомним, в жилой многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв. По словам очевидцев, громкий звук был слышен на верхних этажах здания. В нескольких квартирах выбило окна, также повреждён балкон. Жители сообщили о следах горения на фасаде. Обстоятельства происшествия уточняются.