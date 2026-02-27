Похититель думает, что она его дочь: новые подробности истории с пропажей девятилетней девочки в Смоленске

Появились новые подробности пропажи 9-летней девочки из Смоленска, которую не так давно вернули матери. Отмечается, что похититель мог быть тайным отцом. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».
«Соседи уверены, что вся эта операция так легко далась уголовнику, потому что он якобы считает себя настоящим отцом девочки. Он предполагает, что это его дочь (официально отец у ребенка другой. — прим. ред.). Они как-то общались, поэтому девочка его знает и не кричала, не пыталась сбежать», — пишут авторы издания со ссылкой на очевидцев случившегося.
Пропавшую в Смоленске 9-летнюю Марину (имя изменено) нашли через трое суток поисков. Ее похитил 43-летний уголовник Сергей Г., судимый за наркотики и кражу. Девочка провела три дня взаперти в квартире его сожительницы Натальи Л., всего в 300 метрах от дома.
Похищение вменили Сергею и его подруге Наталье, которой грозит от 5 до 12 лет колонии. В отличие от отказавшегося от показаний уголовника, Наталья утверждает, что не знала о мотивах любовника. Мужчина якобы пошел на преступление из-за денег.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас 9-летняя жертва похищения находится дома вместе с мамой. Волонтеры и оперативные службы сразу после обнаружения пострадавшей вернули ребенка родительнице.