Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске

Взрыв в жилом доме произошел в подмосковном Красногорске. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
— На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Красногорске произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек, — приводят информацию от источника в материале.
Примерно за полчаса до этого еще один взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы. На месте еще работают оперативные службы. На опубликованных кадрах видно, что взрыв выбил окна и повредил балкон. Также известно, что дом не был газифицирован. Предварительно, пострадал один человек.