Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске

Примерно за полчаса до этого еще один взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы. На месте еще работают оперативные службы. На опубликованных кадрах видно, что взрыв выбил окна и повредил балкон. Также известно, что дом не был газифицирован. Предварительно, пострадал один человек.