Движение по улице Кадырова перекрыли после взрыва в жилом доме

Движение по улице Кадырова на юге-западе Москвы частично перекрыли на время работы экстренных служб, которые прибыли на место взрыва в жилом доме. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
— Движение по улице Кадырова на участке от 4-го до 8-го дома перекрыто на время работы экстренных служб, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня. На месте работают оперативные службы. На опубликованных кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. Также известно, что дом не был газифицирован. По предварительным данным, пострадали два человека.