В жилом доме в Москве произошел взрыв: есть пострадавшие

На юго-западе Москвы в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадал один человек. Информацию об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
В оперативных службах рассказали, что в результате инцидента пострадало оконное остекление и часть фасада у одной из квартир. Взрыв на несущие конструкции дома не повлиял.
По словам очевидцев, из-за ЧП пострадал один человек.
«На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Москве произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек», — рассказали жильцы.
Отмечается, что причиной взрыва мог быть газовый баллон, который размещен в квартире на 16-м этаже. Дом не газифицирован, выбило стекла в трех окнах, пожара не было. В ближайшее время поврежденная фасадная плита будет демонтирована, тепловой контур дома закрыт. Оперативные службы работают на месте происшествия, пострадавшему оказывается медицинская помощь. В каком состоянии пострадавший из-за взрыва, не уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что похожий случай произошел год назад в Москве. Отмечается, что 4 мая 2025 года оперативные службы выехали на вызов. Очевидцы сообщали о хлопке и возгорании в одном из многоквартирных домов. Тогда выяснили, что этот дом был газифицирован.