В жилом доме в Москве произошел взрыв: есть пострадавшие

Отмечается, что причиной взрыва мог быть газовый баллон, который размещен в квартире на 16-м этаже. Дом не газифицирован, выбило стекла в трех окнах, пожара не было. В ближайшее время поврежденная фасадная плита будет демонтирована, тепловой контур дома закрыт. Оперативные службы работают на месте происшествия, пострадавшему оказывается медицинская помощь. В каком состоянии пострадавший из-за взрыва, не уточняется.