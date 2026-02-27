Ричмонд
Число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы выросло до двух

Число пострадавших в результате взрыва, который произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, выросло до двух. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает РЕН ТВ.

— Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек, сообщил источник РЕН ТВ, — говорится в публикации.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня. На месте работают оперативные службы. На опубликованных кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. Также известно, что дом не был газифицирован.

На время работ оперативных служб Дептранс перекрыл движение по улице Кадырова от 4 до 8 дома.