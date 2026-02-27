Причиной взрыва на юго-западе Москвы стал газовый баллон для монтажа потолков

В квартире жилого дома на улице Кадырова на юго-западе Москвы взорвался газовой баллон, который предназначен для монтажа натяжных потолков. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в оперативных службах.
— Взорвался газовый баллон, с помощью которого проводился монтаж натяжного потолка, — говорится в материале.
В результате произошедшего мужчина, который делал ремонт в квартире, получил травму головы, передает ТАСС.
Взрыв произошел вечером 27 февраля. На данный момент на месте случившегося работают оперативные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. Также появились сообщения, что дом не был газифицирован. На время работ оперативных служб Дептранс Москвы перекрыл движение по улице Кадырова от четвертого до восьмого дома.
Позднее СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме возросло до двух.