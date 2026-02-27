Число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы возросло до двух

По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Пострадавших осматривают врачи. Жильцов отправили в местную школу для размещения.
Напомним, взрыв в Москве произошёл в квартире многоэтажного дома на 15-м этаже в Южном Бутове на улице Кадырова. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. В нескольких квартирах выбило окна, также повреждён балкон. Жители сообщили о следах горения на фасаде.
