Префектура ЮЗАО Москвы отреагировала на инцидент со взрывом на улице Кадырова

Префектура Юго-западного административного округа Москвы прокомментировала инцидент со взрывом на улице Кадырова. Соответствующий комментарий представители администрации дали в пятницу, 27 февраля.
— Городские службы работают на месте инцидента по адресу: улица Кадырова, дом 8к3, в результате которого пострадало оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял. Жилой дом не газифицирован. Поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники, — отметили в префектуре.
Взрыв произошел вечером 27 февраля. На данный момент на месте случившегося работают оперативные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. Также появились сообщения, что дом не был газифицирован. На время работ оперативных служб Дептранс Москвы перекрыл движение по улице Кадырова от четвертого до восьмого дома.
Позднее СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме возросло до двух. Причиной взрыва стал газовый баллон, который предназначен для монтажа натяжных потолков.