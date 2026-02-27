Префектура ЮЗАО Москвы отреагировала на инцидент со взрывом на улице Кадырова

Взрыв произошел вечером 27 февраля. На данный момент на месте случившегося работают оперативные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. Также появились сообщения, что дом не был газифицирован. На время работ оперативных служб Дептранс Москвы перекрыл движение по улице Кадырова от четвертого до восьмого дома.