Полиция задержала министра по молодежной политике Калининградской области Мусевич

16 февраля главу Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, он мог продвигать на торгах определенные компании и помочь им заработать свыше 200 миллионов рублей. Чиновник возглавляет министерство шестой год, он отвечал за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после столкновения танкеров. Чем еще известен Штриков — в материале «Вечерней Москвы».