Арестованному зампреду правления «Газпром нефти» грозит до 15 лет тюрьмы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Арестованному по делу о взяточничестве заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову грозит вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: AP 2024

«Джалябов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки», — сказал собеседник агентства.

В пятницу суд в Москве отправил Джалябова под арест.

Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО «Газпром нефть» предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021—2022 годах занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.