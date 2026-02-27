Арестованному зампреду правления «Газпром нефти» грозит до 15 лет тюрьмы

Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО «Газпром нефть» предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021—2022 годах занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.