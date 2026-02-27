Ричмонд
Взрыв в квартире на юго-западе Москвы не повлиял на несущие конструкции дома

Специалисты городских служб продолжают работу на месте происшествия по адресу: ул. Кадырова, д. 8к3. В результате хлопка пострадало оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Об этом Life.ru сообщили в префектуре Юго-Западного административного округа Москвы.

Источник: Life.ru

Инцидент не повлиял на несущие конструкции дома, который не был газифицирован. Для демонтажа аварийной фасадной плиты задействуют подъемную технику.

Напомним, число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Ранены отец и дочь. По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов отправили в местную школу для размещения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.