Взрыв в квартире на юго-западе Москвы не повлиял на несущие конструкции дома

Напомним, число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Ранены отец и дочь. По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов отправили в местную школу для размещения.