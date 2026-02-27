Взрыв в квартире на юго-западе Москвы не повлиял на несущие конструкции дома

Инцидент не повлиял на несущие конструкции дома, который не был газифицирован. Для демонтажа аварийной фасадной плиты задействуют подъемную технику.
Напомним, число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Ранены отец и дочь. По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов отправили в местную школу для размещения.
