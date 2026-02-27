В Каспийском море обнаружили тело почётного члена Книги рекордов Гиннесса

Гасанзаде родом из Лянкяранского района. В возрасте семи лет он участвовал в спортивных соревнованиях в Москве и установил мировой рекорд, выполнив 3000 подъёмов корпуса за 1 час 44 минуты 25 секунд лёжа на спине.
Причины смерти мужчины устанавливаются, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Районная прокуратура начала проверку.
Ранее в центре Милана произошло серьёзное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай сошёл с рельсов на проспекте Виале Витторио Венето и на большой скорости врезалась в витрину магазина. В результате аварии погибли два человека, еще около 40 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие клиники.
