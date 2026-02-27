Ричмонд
В Каспийском море обнаружили тело почётного члена Книги рекордов Гиннесса

Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, включённого в Книгу рекордов Гиннесса в качестве почётного члена за участие в спортивных соревнованиях, было найдено в Каспийском море. Об этом сообщает южное бюро азербайджанского агентства АПА.

Источник: Life.ru

Гасанзаде родом из Лянкяранского района. В возрасте семи лет он участвовал в спортивных соревнованиях в Москве и установил мировой рекорд, выполнив 3000 подъёмов корпуса за 1 час 44 минуты 25 секунд лёжа на спине.

Причины смерти мужчины устанавливаются, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Районная прокуратура начала проверку.

