В Каспийском море обнаружили тело почётного члена Книги рекордов Гиннесса

Ранее в центре Милана произошло серьёзное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай сошёл с рельсов на проспекте Виале Витторио Венето и на большой скорости врезалась в витрину магазина. В результате аварии погибли два человека, еще около 40 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие клиники.