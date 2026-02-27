Ричмонд
В Калининграде задержали министра по молодёжной политике Мусевич

Регионального министра Анну Мусевич задержали в Калининграде.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич. Она оказывает полное содействие органам. Об этом пишет «КП-Калининград» со ссылкой на правительство региона.

Известно, что Анну Мусевич задержали 27 февраля. Кроме того, поступили материалы в порядке досудебного производства в отношении также Никиты Мусевича, ее мужа, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую», — говорится в материале.

Сегодня также произошло задержание в Москве. Правоохранители арестовали основателя известного медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. Журналиста подозревают в особо крупном мошенничестве.