СК проводит проверку после взрыва газового баллона в квартире в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в квартире жилого дома на улице Кадырова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Кадырова в Москве, в результате которого повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В ближайшее время следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия. «Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире», — добавили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки, ликвидацию последствий происшествия и соблюдение прав жильцов. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Николай Ступкин.