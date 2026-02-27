Ричмонд
СК проводит проверку после взрыва газового баллона в квартире в Москве

Следователи и криминалисты осмотрят место происшествия.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в квартире жилого дома на улице Кадырова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Кадырова в Москве, в результате которого повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия. «Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире», — добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки, ликвидацию последствий происшествия и соблюдение прав жильцов. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Николай Ступкин.