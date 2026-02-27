Mash: Отец и дочь пострадали во время взрыва в многоэтажном доме в Москве

Мужчина и его дочь пострадали во время взрыва в многоэтажном доме в столице. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.
— В момент взрыва в квартире находились два человека — пострадали 50-летний отец и его 14-летняя дочь. Хозяйка квартиры, 47-летняя женщина, рассказала, что в момент происшествия ее не было внутри, — говорится в публикации.
По ее словам, квартира не была газифицирована.
Информация о травмах пострадавших не уточняется.
Также хозяйка квартиры подтвердила каналу РЕН ТВ, что дома во время взрыва были ее муж и дочь, ее в квартире не было, так как она находится в больнице.
Префектура Юго-Западного административного округа Москвы прокомментировала инцидент со взрывом на улице Кадырова. Отмечается, что происшествие на несущие конструкции дома не повлияло. Жилой дом не газифицирован. Поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники.
Взрыв произошел вечером 27 февраля. На данный момент на месте случившегося работают оперативные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. На время работ оперативных служб Дептранс Москвы перекрыл движение по улице Кадырова от четвертого до восьмого дома.
Позднее СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме возросло до двух. Причиной взрыва стал газовый баллон, который предназначен для монтажа натяжных потолков.