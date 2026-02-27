ТАСС: Около 150 человек эвакуировали из дома в Москве, где произошел взрыв

Часть жильцов дома на улице Кадырова в столице, где произошел взрыв, временно размещены в соседней школе. Об этом в пятницу, 27 февраля, ТАСС сообщили в оперативных службах.
— Из дома эвакуировались около 150 жильцов. Их временно разместили в школе, которая находится рядом с домом, — рассказал собеседник агентства.
Мужчина и его дочь пострадали во время взрыва в многоэтажном доме в столице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Хозяйка квартиры, 47-летняя женщина, рассказала, что в момент происшествия ее не было внутри.
Префектура Юго-Западного административного округа Москвы прокомментировала инцидент со взрывом на улице Кадырова. Отмечается, что происшествие на несущие конструкции дома не повлияло. Жилой дом не газифицирован. Поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники.
Взрыв произошел вечером 27 февраля. На данный момент на месте случившегося работают оперативные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что взрывом выбило окна и повредило балкон. На время работ оперативных служб Дептранс Москвы перекрыл движение по улице Кадырова от четвертого до восьмого дома.
Позднее СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме возросло до двух. Причиной взрыва стал газовый баллон, который предназначен для монтажа натяжных потолков.