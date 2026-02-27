Ричмонд
СК проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в квартире в Москве

В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что по факту взрыва газового баллона в квартире дома на улице Кадырова организована доследственная проверка. К осмотру места происшествия в ближайшее время приступят следователи и криминалисты столичного СК.

Источник: Life.ru

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Кадырова в Москве, в результате которого повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка. Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире», — уточнили в ведомстве.

Напомним, число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Ранены отец и дочь. По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов отправили в местную школу для размещения.

