СК проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в квартире в Москве

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Кадырова в Москве, в результате которого повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка. Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире», — уточнили в ведомстве.