СК проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в квартире в Москве

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Кадырова в Москве, в результате которого повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка. Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире», — уточнили в ведомстве.
Напомним, число пострадавших при взрыве на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Ранены отец и дочь. По предварительной информации, причиной хлопка стал газовый баллон, при этом сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов отправили в местную школу для размещения.
