Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ

«В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет.
