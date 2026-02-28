Ричмонд
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на НПЗ в Каневском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет.

