Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кубани из-за падения БПЛА

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил региональный оперативный штаб.

— По предварительной информации пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале оперштаба.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется.

Российские силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

20 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. По его словам, 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.

Ранее мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на машину в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
