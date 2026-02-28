Пассажиры Azur Air наблюдали вспышки и взрывы из двигателя на взлёте с Фукуока

Пассажиры Azur Air увидели вспышки и взрывы из двигателя на взлёте с Фукуока. Видео © Telegram / Карточный домик. Удмуртия.
Как рассказали пассажиры, во время взлёта самолёта Boeing 767−300 с номером рейса zf2620 с вьетнамского острова Фукуок в Казань люди услышали громкие звуки. Взрывы доносились из левого двигателя самолёта, а также были видны яркие вспышки пламени. Всего они услышали около 8 громких звуков.
На 25-й минуте полёта командир судна заявил по громкой связи, что по техническим причинам рейс не может продолжать полёт и самолёт разворачивается в аэропорт следования. Всего воздушное судно находилось в небе около 50 минут. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.
По данным телеграм-канала, причиной экстренной посадки самолёта стал отказ силовой установки. В данный момент около 300 туристов ожидают в аэропорту острова Фукуок.
«Сразу при взлёте раздался один хлопок. Началась небольшая паника, но всё было более-менее — русские люди, они всё понимают. Были многие в шоке. После этого раздалось ещё 2−3 хлопка и через минут семь полёта — ещё 2−3 хлопка. Всё, слава богу. После приземления люди кричали, что это их второй день рождения», — поделился один из туристов.
По словам пассажиров, рейс переносили — самолёт должен был вылететь вчера утром, но в дальнейшем его перенесли на вечер. Перед отправкой командир судна извинился за задержку и объяснил, что они ждали другой борт из Москвы, на котором они должны будут лететь.
Ранее самолёт «Уральских авиалиний» вернулся в Сочи из-за запрета на посадку. По данным перевозчика, борт находился над Каспийским морем, когда экипажу сообщили о запрете на посадку в ряде регионов. В результате командир принял решение изменить маршрут и направиться обратно в Краснодарский край. Пассажиры благополучно прибыли в Сочи.
