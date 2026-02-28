Ричмонд
Возгорание произошло на нефтезаводе под Краснодаром из-за падения обломков дрона

При возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«В ст. Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий пожара. В настоящее время уточняется площадь возгорания.

