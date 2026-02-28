На НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА ВСУ

«В ст. Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.
По информации оперштаба, на данный момент сведений о пострадавших не поступало. Экстренные и специальные службы уже работают на месте происшествия. В настоящий момент специалисты уточняют площадь возгорания и нанесённый ущерб.
Ранее город-спутник Запорожской АЭС Энергодар снова подвергся атаке беспилотника со стороны украинских войск. В результате детонации пострадало остекление здания, фасад и автомобили, припаркованные рядом. Несмотря на объявленный режим тишины в районе ЗАЭС, украинские силы продолжают попытки дестабилизировать обстановку. Это уже не первый удар по социальным объектам Энергодара за последнюю неделю: ранее атаки фиксировались в районе школы, жилых домов и гостиницы.
