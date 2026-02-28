Дикий кабан ранил четырёх человек в метро и жилом комплексе Гонконга

Сообщения о появлении зверя поступили в полицию вечером в пятницу. Очевидцы заметили его в вестибюле станции Wu Kai Sha, а затем на территории соседнего жилого комплекса. Кабан набросился на прохожих, травмировав им ноги.
Среди пострадавших — 68-летняя женщина, которую животное укусило. Ещё трое (мужчины и женщина в возрасте от 45 до 87 лет) были сбиты с ног. Всем потребовалась госпитализация.
Позже кабана видели на парковке одного из ближайших ЖК, однако ему удалось уйти от преследования. По данным SCMP, специалисты продолжают поиски зверя, представляющего угрозу для местных жителей.
Ранее прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту травмирования 10-месячной девочки домашней собакой. По предварительным данным, ребёнок играл на полу, когда рядом находилась собака. В тот момент, когда животное кормили, девочка приблизилась к нему. Пёс отреагировал агрессивно и укусил малышку за голову, прокусив череп.
