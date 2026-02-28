Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео схода с рельсов трамвая в Милане

В центре Милана произошла серьёзная авария с участием общественного транспорта. Трамвай на высокой скорости сошёл с рельсов на проспекте Виале Витторио Венето и врезался в стену жилого дома, задев витрину магазина.

Источник: Life.ru

Видео схода с рельсов трамвая в Милане. Видео © X / nanana365media.

По последним данным, число жертв достигло двух человек. Один из погибших — 60-летний мужчина, которого сбил вагон. Второй пострадавший скончался в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии. Более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Перед столкновением состав задел нескольких прохожих, а также повредил светофор и витрину соседнего ресторана. Некоторые люди оказались зажаты под конструкцией, их оперативно вызволили спасатели. Всех раненых доставили в ближайшие клиники.

На месте работают следователи и прокурор Милана Марчелло Виола. Причины трагедии пока устанавливаются. Среди основных версий — внезапное ухудшение самочувствия вожатого или неисправность стрелочного механизма.

Ожидается, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статьям о непредумышленном причинении смерти и телесных повреждениях.

Ранее пассажиры самолёта авиакомпании Azur Air на взлёте с вьетнамского острова Фукуок рассказали, что видели взрывы и вспышки из двигателя. Они назвали приземление «вторым днём рождения». На борту находилось 294 взрослых и 42 ребёнка.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.