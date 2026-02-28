Появилось видео схода с рельсов трамвая в Милане

Видео схода с рельсов трамвая в Милане. Видео © X / nanana365media.
По последним данным, число жертв достигло двух человек. Один из погибших — 60-летний мужчина, которого сбил вагон. Второй пострадавший скончался в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии. Более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.
Перед столкновением состав задел нескольких прохожих, а также повредил светофор и витрину соседнего ресторана. Некоторые люди оказались зажаты под конструкцией, их оперативно вызволили спасатели. Всех раненых доставили в ближайшие клиники.
На месте работают следователи и прокурор Милана Марчелло Виола. Причины трагедии пока устанавливаются. Среди основных версий — внезапное ухудшение самочувствия вожатого или неисправность стрелочного механизма.
Ожидается, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статьям о непредумышленном причинении смерти и телесных повреждениях.
