В Белгородском округе дрон ВСУ нанёс удар по легковушке, пострадал мужчина

Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в момент прилёта в машине находился мужчина. Как сообщил губернатор, пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. Его оперативно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.