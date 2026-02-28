В Белгородском округе дрон ВСУ нанёс удар по легковушке, пострадал мужчина

Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в момент прилёта в машине находился мужчина. Как сообщил губернатор, пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. Его оперативно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.
Ранее в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Оперативный штаб уточнил, что площадь пожара пока неизвестна. На месте работают экстренные и специальные службы.
