Число раненых при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области выросло до 11

«Сейчас наша задача — оказать максимальную поддержку семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки ВСУ, которая произошла 25 февраля, а также восстановить работу завода. В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали», — уточнил глава региона в публикации.
Губернатор сообщил, что провёл встречу с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и гендиректором предприятия Владимиром Куницким. Главные темы — поддержка семей погибших и раненых, а также возобновление работы завода.
«Обсудили план действий, чтобы запустить остановленное производство. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, расчистка территории от обломков. На площадке задействованы более 30 специалистов и 20 единиц техники», — резюмировал глава региона.
Напомним, утром 25 февраля в Смоленской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли 7 человек. Власти региона окажут помощь семьям погибших. На данный момент пожар на химзаводе полностью ликвидирован.
