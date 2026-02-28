Ричмонд
Из дома на юго-западе Москвы, где произошёл взрыв, эвакуировали 150 человек

Жители из дома на улице Кадырова в Москве, где произошёл взрыв газового баллона, были частично эвакуированы и размещены в школе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник: Life.ru

«Из дома эвакуировались порядка 150 человек. Их временно разместили в школе, находящейся рядом с домом», — говорится в заявлении.

Напомним, 27 февраля на улице Кадырова прогремел взрыв газового баллона, при этом сама многоэтажка не газифицирована. В нескольких квартирах выбило окна, также повреждён балкон. Жители сообщили о следах горения на фасаде. Пострадали два человека: отец и дочь. Взрыв повредил оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент не повлиял на несущие конструкции дома.

