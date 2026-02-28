Из дома на юго-западе Москвы, где произошёл взрыв, эвакуировали 150 человек

«Из дома эвакуировались порядка 150 человек. Их временно разместили в школе, находящейся рядом с домом», — говорится в заявлении.
Напомним, 27 февраля на улице Кадырова прогремел взрыв газового баллона, при этом сама многоэтажка не газифицирована. В нескольких квартирах выбило окна, также повреждён балкон. Жители сообщили о следах горения на фасаде. Пострадали два человека: отец и дочь. Взрыв повредил оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент не повлиял на несущие конструкции дома.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.