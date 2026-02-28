На вьетнамском острове Фукуок несколько россиян скончались от инфекций

Напомним, российские туристы жаловались на отравления после купания в море. На пляже Лонг-Бич, рядом с отелями, сбрасывают отходы — вода попадает в ручьи и течёт в море. Местные жители забивают трубы песком и прикрывают их шифером, чтобы не пугать туристов. Однако мусор всё равно плавает в воде. После купания у отдыхающих появляются рвота, слабость и жар. Многие обращаются за медицинской помощью из-за постоянной тошноты.