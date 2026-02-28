Ричмонд
На вьетнамском острове Фукуок несколько россиян скончались от инфекций

На острове Фукуок во Вьетнаме несколько граждан России скончались от инфекций, включая амёбный менингоэнцефалит, один случай которого был зарегистрирован в декабре 2025 года. Об этом сообщил РИА «Новости» генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Источник: Life.ru

Он отметил, что в консульство регулярно поступают сведения о россиянах — как туристах, так и постоянно проживающих на острове, — обращающихся за медицинской помощью. Наиболее распространены пищевые отравления, однако фиксируются и более серьёзные инфекции, иногда приводящие к летальному исходу.

На фоне сообщений о массовых отравлениях Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России для уточнения ситуации.

Напомним, российские туристы жаловались на отравления после купания в море. На пляже Лонг-Бич, рядом с отелями, сбрасывают отходы — вода попадает в ручьи и течёт в море. Местные жители забивают трубы песком и прикрывают их шифером, чтобы не пугать туристов. Однако мусор всё равно плавает в воде. После купания у отдыхающих появляются рвота, слабость и жар. Многие обращаются за медицинской помощью из-за постоянной тошноты.

