На вьетнамском острове Фукуок несколько россиян скончались от инфекций

Он отметил, что в консульство регулярно поступают сведения о россиянах — как туристах, так и постоянно проживающих на острове, — обращающихся за медицинской помощью. Наиболее распространены пищевые отравления, однако фиксируются и более серьёзные инфекции, иногда приводящие к летальному исходу.
На фоне сообщений о массовых отравлениях Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России для уточнения ситуации.
Напомним, российские туристы жаловались на отравления после купания в море. На пляже Лонг-Бич, рядом с отелями, сбрасывают отходы — вода попадает в ручьи и течёт в море. Местные жители забивают трубы песком и прикрывают их шифером, чтобы не пугать туристов. Однако мусор всё равно плавает в воде. После купания у отдыхающих появляются рвота, слабость и жар. Многие обращаются за медицинской помощью из-за постоянной тошноты.
