Афганистан сообщил о гибели 19 мирных жителей при ударах Пакистана

В результате ударов, нанесённых пакистанской стороной по афганским провинциям Хост и Пактика, погибли как минимум 19 мирных жителей, ещё 26 получили ранения. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства движения «Талибан» Хамдулла Фитрат.
По утверждению представителя властей, обстрелы пришлись по жилым домам. В Кабуле расценивают произошедшее как преднамеренную атаку на гражданскую инфраструктуру.
Сообщается, что среди погибших и пострадавших значительную часть составляют женщины и дети. Официальный Исламабад ситуацию на момент публикации не комментировал.
Ранее Совет Безопасности России выразил обеспокоенность из-за эскалации на границе Афганистана и Пакистана. Российская сторона призвала стороны к скорейшему разрешению противоречий путем дипломатии.