Афганистан сообщил о гибели 19 мирных жителей при ударах Пакистана

По меньшей мере 19 мирных жителей погибли в результате пакистанских ударов по территории Афганистана.

Источник: Аргументы и факты

В результате ударов, нанесённых пакистанской стороной по афганским провинциям Хост и Пактика, погибли как минимум 19 мирных жителей, ещё 26 получили ранения. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства движения «Талибан» Хамдулла Фитрат.

По утверждению представителя властей, обстрелы пришлись по жилым домам. В Кабуле расценивают произошедшее как преднамеренную атаку на гражданскую инфраструктуру.

Сообщается, что среди погибших и пострадавших значительную часть составляют женщины и дети. Официальный Исламабад ситуацию на момент публикации не комментировал.

Ранее Совет Безопасности России выразил обеспокоенность из-за эскалации на границе Афганистана и Пакистана. Российская сторона призвала стороны к скорейшему разрешению противоречий путем дипломатии.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше