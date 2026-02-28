Baza: У самолета Azur Air на взлете с Фукуока прозвучали взрывы из двигателя

У самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько взрывов, которые сопровождались вспышками огня. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на пассажиров.
— Экипаж принял решение не продолжать полет. Воздушное судно еще около 50 минут кружило над островом и успешно приземлилось во вьетнамском аэропорту, — сказано в публикации.
Уточняется, что никто не пострадал.
Лайнер отправили на техническую проверку, пассажиры остаются в аэровокзале и ждут информации о дальнейшем вылете.
25 февраля на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Стамбул, через 20 минут после взлета загорелся пауэрбанк, который лежал на соседнем свободном кресле рядом с владельцем. Об этом сообщила Baza. Отмечается, что пассажир попытался отсоединить заряжавшийся телефон и обжег палец, а устройство прожгло обивку кресла и ремень.