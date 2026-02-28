Baza: У самолета Azur Air на взлете с Фукуока прозвучали взрывы из двигателя

25 февраля на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Стамбул, через 20 минут после взлета загорелся пауэрбанк, который лежал на соседнем свободном кресле рядом с владельцем. Об этом сообщила Baza. Отмечается, что пассажир попытался отсоединить заряжавшийся телефон и обжег палец, а устройство прожгло обивку кресла и ремень.